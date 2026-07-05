La dieta di Franco Berrino per dimagrire | le 4 regole che non sapevi

Franco Berrino ha condiviso quattro regole per perdere peso senza ricorrere a diete restrittive o contare le calorie. L’ex direttore di un importante istituto di ricerca ha spiegato il suo metodo, che si basa su principi semplici e pratici. Queste indicazioni sono state presentate come un modo efficace per dimagrire mantenendo uno stile di vita equilibrato. Nessuna menzione è fatta di alimenti specifici o di tecniche di digiuno.

Franco Berrino, ex direttore dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha sintetizzato in 4 regole il suo metodo per dimagrire senza contare calorie e senza diete lampo. Nel panorama italiano della nutrizione, le voci che meritano attenzione sono poche. Quella di Franco Berrino è tra le più autorevoli. Medico epidemiologo, ex direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, fondatore dell’associazione La Grande Via, Berrino non è il classico guru del benessere che propone la dieta miracolosa del momento. È uno scienziato con decenni di ricerca alle spalle, in particolare sulla relazione tra alimentazione, stile di vita e prevenzione delle malattie croniche. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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FRANCO BERRINO: DIMAGRIRE in modo SANO senza rovinare il METABOLISMO

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