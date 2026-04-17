Abbiamo combattuto il grasso sbagliato per anni ignorando quello che davvero alimenta le malattie | Franco Berrino svela la verità nascosta dietro oli e prodotti industriali
Negli ultimi anni, si è diffusa l'idea che evitare il burro e preferire oli vegetali “leggeri” sia la strada giusta per la salute. Questa convinzione, sostenuta da pubblicità e praticata anche dalla comunità medica per molto tempo, ha portato a un’attenzione crescente verso gli alimenti industriali e i loro effetti. Ora, alcune voci nel settore della nutrizione contestano questa narrativa, indicando che il focus potrebbe essere stato sbagliato e che altri alimenti potrebbero influire maggiormente sulla salute.
Per decenni il messaggio è stato semplice: evitare il burro, scegliere oli vegetali “leggeri”. Una linea diventata senso comune, sostenuta da pubblicità, abitudini e – per un lungo periodo – anche da parte della comunità medica. Nella serie Crude Verità, il format di TV Loft con Franco Berrino ed Ennio Battista, riapre proprio questo capitolo. E lo fa spostando lo sguardo: non più solo su quali grassi evitare, ma su cosa è successo quando li abbiamo sostituiti. Il risultato è meno intuitivo di quanto si pensi. Al centro dell’indagine c’è un concetto che negli ultimi anni è diventato sempre più rilevante nella letteratura scientifica: l’infiammazione cronica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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