Abbiamo combattuto il grasso sbagliato per anni ignorando quello che davvero alimenta le malattie | Franco Berrino svela la verità nascosta dietro oli e prodotti industriali

Negli ultimi anni, si è diffusa l'idea che evitare il burro e preferire oli vegetali “leggeri” sia la strada giusta per la salute. Questa convinzione, sostenuta da pubblicità e praticata anche dalla comunità medica per molto tempo, ha portato a un’attenzione crescente verso gli alimenti industriali e i loro effetti. Ora, alcune voci nel settore della nutrizione contestano questa narrativa, indicando che il focus potrebbe essere stato sbagliato e che altri alimenti potrebbero influire maggiormente sulla salute.