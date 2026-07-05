La dedica di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora e a Goffredo per le nozze | Siete un miracolo in quest’epoca dove tutto sta diventando futile

Eros Ramazzotti ha dedicato alcune parole alla figlia Aurora e a Goffredo durante le nozze, definendoli un miracolo in un’epoca in cui tutto sembra diventare futile. Ha commentato come, in un periodo di crisi e sfiducia, vedere due giovani felici, empatici e innamorati rappresenti qualcosa di speciale. Le sue parole sono state pronunciate durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui festeggiamenti.

«In un’epoca allo sbando, con sempre meno umanità, in una realtà in cui ci si perde facilmente e tutto sembra diventare futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Non cambiate mai, ma continuate a migliorare e a portare solo amore nel mondo». Con queste parole, affidate ai social, Eros Ramazzotti ha dedicato un messaggio alla figlia Aurora e al marito Goffredo Cerza, che sabato 4 luglio hanno celebrato il loro matrimonio al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. La lettera di Michelle Hunziker. Anche Michelle Hunziker ha letto una lettera alla figlia durante la cerimonia. «Aury, sei stata tu a insegnare a noi. 🔗 Leggi su Open.online

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EROS RAMAZZOTTI con ALICIA KEYS - L'AURORA (SANREMO 2026 TERZA SERATA) - IN ESCLUSIVA MONDIALE

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