Due giovani si sono sposati, celebrando il matrimonio con look che richiamano la madre della sposa. La cerimonia è stata accompagnata da una dedica di un artista noto. La coppia ha condiviso sui social fotografie e commenti sulla felicità del momento. Nessun dettaglio sui partecipanti o sulla location è stato reso noto. La notizia si concentra sull’evento e sui riferimenti ai look e alla dedica, senza ulteriori approfondimenti.

“In un’epoca allo sbando con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde, dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Io vi dico, non cambiate mai ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà”. È con questa dedica intima e potente, affidata ai social, che Eros Ramazzotti ha voluto fotografare la felicità della figlia Aurora, unita in matrimonio a Goffredo Cerza nello storico scenario del Castello di Xirumi Serravalle, in Sicilia. Dopo nove anni di vita insieme e la nascita del piccolo Cesare, la coppia ha dato vita a un lungo weekend di celebrazioni che, dopo la sobria firma civile del primo giorno, ha visto nel secondo atto il vero cuore pulsante dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “In un’epoca allo sbando, vedere due ragazzi felici e innamorati è un miracolo”: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati, i look (con l’omaggio a mamma Michelle) e la dedica di Eros

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Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia: l’abito da sogno, la dedica di papà Eros e le parole di mamma MichelleAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati il 4 luglio al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono già sposati: il primo sì in Comune a Militello con Michelle Hunziker. Le fotoAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati ufficialmente con la firma dei documenti in Comune questa mattina a Militello in Val di Catania.

Temi più discussi: Aurora Ramazzotti si è sposata, papà Eros: In un'epoca allo sbando, vedere due ragazzi felici è un miracolo; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: Sara Daniele celebra il rito, l'arrivo all'altare con Eros Ramazzotti e il discorso di Michelle Hunziker: Non deve essere stato facile avere due genitori come noi; Eros Ramazzotti, la dedica per il matrimonio della figlia Aurora è da brividi: In un’epoca allo sbando siete un miracolo; Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, Eros l'accompagna all'altare tra le battute: Chi è che era in ritardo?.

In un'epoca allo sbando, con sempre meno umanità, in una realtà in cui ci si perde e tutto sembra diventare futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Ve lo dico: non cambiate mai, ma miglioratevi e portate nel mondo solo amore. x.com

Eros Ramazzotti, la dedica emozionante ad Aurora e Goffredo nel giorno del loro sìCi sono parole che pesano più di un regalo. E quando arrivano da un padre, nel giorno in cui una figlia inizia un nuovo capitolo della sua vita, assumono un significato ancora più profondo. È quello ... 361magazine.com

Aurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza, top e flop: l'abito ispirato a mamma Michelle, le canzoni a sorpresa, le dediche dei genitori (e gli assenti)Il grande giorno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è arrivato. Dopo il rito civile celebrato il 3 luglio, al Comune di Militello, in forma riservata e con pochi intimi accanto, ... ilmessaggero.it