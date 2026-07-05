Una criminologa commenta sui social che il sistema di sicurezza è smantellato e inefficiente, e che i cittadini sono i primi a pagarne le conseguenze. Riferendosi all’omicidio avvenuto il 29 giugno in una pizzeria, sottolinea che la famiglia della vittima sta subendo le conseguenze di un mancato contenimento dei rischi. La riflessione evidenzia come le carenze nel sistema abbiano inciso sulla gestione dell’episodio violento.

Quello che Raffaele Stipa e la sua famiglia stanno pagando è "il prezzo del contenimento mancato". Inizia così la riflessione condivisa sui social da Roberta Bruzzone, nota psicologa e criminologa, nel merito dell’ omicidio avvenuto il 29 giugno alla pizzeria Yoghi di via Gran Sasso d’Italia. Il titolare Raffaele Stipa, 67 anni, è stato accoltellato a morte; indagato per omicidio volontario, con aggravante dei futili motivi, il 43enne Andrea Pellati. Un soggetto affetto da " schizofrenia paranoide ", si legge nell’ordinanza che dispone la sua custodia in carcere. Solo sei giorni prima del delitto, Pellati è stato trovato in stato confusionale a Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La criminologa Roberta Bruzzone: "Sistema smantellato e inefficiente. A pagare il prezzo sono i cittadini"

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