Una notizia recente riguarda la criminologa Roberta Bruzzone, che si trova coinvolta in un procedimento giudiziario. Secondo quanto riportato, la professionista è indagata per il reato di stalking di gruppo. La vicenda si inserisce in un contesto legale in cui sono state avviate indagini e formalizzate accuse nei suoi confronti. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo della consulenza forense e della cronaca giudiziaria.

Un nuovo fronte giudiziario scuote il mondo della consulenza forense e della comunicazione legata ai casi di cronaca: la criminologa Roberta Bruzzone risulta indagata in un procedimento che ipotizza il reato di stalking di gruppo. L’inchiesta, avviata dalla Procura di Cagliari e poi trasmessa a Roma per competenza, riguarda presunte condotte persecutorie che avrebbero avuto come destinataria la collega Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice onorario. Secondo quanto riportato negli atti, l’ipotesi investigativa descrive una sequenza di iniziative online e messaggi a contenuto offensivo che, nell’impostazione accusatoria, si sarebbero protratti per un periodo indicato come “almeno tre anni”.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La notizia su Roberta Bruzzone è appena arrivata. Cosa succede alla criminologa

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