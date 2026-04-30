La Procura di Pavia ha programmato per il 6 maggio l'interrogatorio di Andrea Sempio, 38 anni, nel procedimento riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. Le accuse a suo carico includono un movente di natura sessuale, legato a un rifiuto da parte della vittima. Questo potrebbe rappresentare un passaggio decisivo prima della chiusura delle indagini.

Un passaggio chiave, forse l'ultimo prima della chiusura delle indagini. La Procura di Pavia ha fissato per il 6 maggio l'interrogatorio di Andrea Sempio, 38 anni, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. L'iniziativa anticipa di fatto i tempi dell'avviso di conclusione delle indagini e offre all'indagato la possibilità di confrontarsi con un quadro accusatorio che, secondo gli inquirenti, si sarebbe nel frattempo consolidato e ridefinito. Nell'atto di convocazione, la Procura – diretta da Fabio Napoleone – ha rimodulato l'impostazione dell'accusa: non più un concorso con altri soggetti, ma l'ipotesi che Sempio avrebbe agito da solo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, la stretta dei pm. Tutte le accuse a Sempio e il movente sessuale: "Approccio rifiutato"

Garlasco, la battaglia delle perizie sui reperti e il delitto - Storie italiane 04/03/2026

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