La classe dell’Ipsia si ritrova con i prof a 20 anni dal diploma

Venerdì, gli ex studenti della quinta classe dell’Ipsia Corridoni di Corridonia, indirizzo operatore meccanico, si sono incontrati a Civitanova per una rimpatriata a vent’anni dal diploma. La riunione ha coinvolto anche alcuni insegnanti di allora, che si sono uniti alla celebrazione. L’evento ha visto i partecipanti condividere ricordi e momenti passati, in un clima di festa e nostalgia.

Corridonia (Macerata) 5 luglio 2026 – Rimpatriata a vent’anni dal diploma per il 5° Ipsia Corridoni di Corridonia indirizzo operatore meccanico. Venerdì la classe si è ritrovata a Civitanova insieme ad alcuni professori di allora per festeggiare insieme l’anniversario. Non sono mancati all’appello Andrea Falcioni, Danny Festa, Angelo Menghi, Davide Nicoletti, Matteo Onori, Michele Rocchetti, Daniele Romagnoli, Diego Santinelli, Luca Scoponi e Massimo Zafrani, con i docenti Lino Cognigni, Luciano Farina e Francesca Luchetti. Divertimento, aneddoti, risate e un pizzico di nostalgia sono stati gli ingredienti della serata. La promessa è quella di ritrovarsi presto per un’altra reunion all’insegna dei ricordi e dell’amicizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Era dura fidanzarsi allipsia

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