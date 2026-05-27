Una classe del liceo scientifico ha organizzato una cena per celebrare il trentennio dalla fine degli studi. I partecipanti si sono incontrati per condividere ricordi di insegnanti, compiti di latino e gite scolastiche, riscoprendo legami che resistono al tempo. La serata si è svolta a Borgo San Lorenzo, con gli ex studenti che hanno rivissuto momenti condivisi e ritrovato vecchi amici.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 27 maggio – Trent’anni dopo. Basta una cena per accorgersi che certi legami non si sciolgono mai. Un tuffo nei ricordi, un nastro riavvolto di tre decenni, fino a far riaffiorare alle mente il tremendo compito di matematica dell’esame di maturità 1995, le traduzioni di latino che per alcuni erano una passeggiata, per altri scogli insormontabili. E ancora, il professore di matematica che faceva passare notti insonni a generazioni di studenti e il rigorosissimo docente d’italiano che assegnava i voti con precisione quasi scientifica. Il compianto prof d’inglese Maurizio Masetti, di una simpatia e una generosità unica La ex 5ª B del liceo scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo si è ritrovata sabato sera a Barberino di Mugello per una cena-reunion. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La 5ª B del liceo scientifico Giotto Ulivi si ritrova dopo trent’anni: una cena tra ricordi di prof, compiti di latino e gite

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