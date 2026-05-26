Nessuno avrebbe scommesso una cicca su di noi | la terribile 5I si ritrova 30 anni dopo il diploma

La classe 5I ha celebrato i 30 anni dal diploma con una cena in un ristorante di Collinello. Gli ex studenti ricordano che all’inizio degli studi nessuno avrebbe previsto il loro successo. La reunion si è svolta nel locale, dove si sono ritrovati per ricordare il passato e condividere ricordi. La festa ha coinvolto i partecipanti in un momento di ritrovo tra amici di vecchia data.

La “terribile” 5I ha festeggiato il trentennale del diploma al ristorante Luis di Collinello. E pensare che all'inizio degli studi nessuno avrebbe scommesso una cicca su di loro, come raccontano gli ex studenti. “Si trattava dell'ultima sezione del liceo scientifico, quella in cui nessuno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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