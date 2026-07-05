Durante il Gran Premio di Silverstone, l'auto di Kimi Antonelli ha avuto un guasto, ma lui ha deciso di continuare, dichiarando di poter ancora fare un punto. Poco dopo, è stato inflitto a lui un provvedimento disciplinare, una penalizzazione. Antonelli ha mostrato determinazione nel tentativo di restare in corsa nonostante le difficoltà tecniche.

Riassunto del carattere di Kimi Antonelli: lo capirete nel rivedere il Gp di Silverstone. In cui l’italiano si incaponisce, si accanisce e non molla mai. Che carattere. Ecco cosa è successo. Al giro 41 il distacco tra Antonelli e Leclerc si riduce ulteriormente. L’Italiano della Mercedes è secondo, ha il monegasco nel mirino che sta cercando di restare aggrappato ad un successo clamoroso. Il box delle Frecce d’Argento aveva calcola che da lì a tre giri Kimi avrebbe preso Leclerc. Il momento della verità sembra dover arrivare presto. Invece no. Cosa succede? Antonelli rallenta, la macchina lo sta abbandonando. Rientra ai box. I meccanici gli cambiano le gomme, e tutto quello che possono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi, l'auto cede ma sceglie di continuare: "Posso ancora fare un punto". Poi la penalizzazione

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