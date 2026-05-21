Non condivido la decisione del Consiglio di classe posso dissentire? Ma attenzione ai limiti Ecco come fare il Punto dell’Avvocato De Martino

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso della nuova puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato il tema del dissenso all’interno degli organi collegiali scolastici, chiarendo quali siano i diritti dei docenti durante i consigli di classe. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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