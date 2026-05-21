Non condivido la decisione del Consiglio di classe posso dissentire? Ma attenzione ai limiti Ecco come fare il Punto dell’Avvocato De Martino
Nel corso della nuova puntata di Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato il tema del dissenso all’interno degli organi collegiali scolastici, chiarendo quali siano i diritti dei docenti durante i consigli di classe. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
After divorce, her ex texts the chat asking to remarry—she replies Are you crazy and blocks him!
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Alla fine ho preso la decisione e ho fatto le mie prime pizze con il Koda 2 pro reddit
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