Il chitarrista di 58 anni ha annunciato su Instagram di aver ricevuto una diagnosi di Parkinson in forma precoce. Ha spiegato di affrontare ogni giorno questa condizione, ma di poter comunque continuare a fare musica. Nel video, ha riferito di essersi ispirato a molte persone che hanno condiviso pubblicamente le proprie problematiche di salute sui social media.

«Sono andato dal mio medico, poi da un neurologo, ho fatto molti test e mi è stato diagnosticato il Parkinson a esordio precoce. È stata dura. È una lotta ogni giorno», ha detto. «Ma la buona notizia è che posso ancora fare musica. Posso ancora suonare la chitarra. Me la sto cavando davvero molto bene». Tom Dumont ha spiegato anche perché ha deciso di esporsi: «Sono stato molto ispirato da tante persone che hanno parlato apertamente dei loro problemi di salute sui social. Penso che aiuti a eliminare lo stigma e ad aumentare la consapevolezza, che è fondamentale per la prevenzione e la ricerca». Prima di affrontare il tema della malattia, il musicista aveva parlato della preparazione ai concerti allo Sphere.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tom Dumont dei No Doubt: «Mi è stato diagnosticato il Parkinson a esordio precoce. È una lotta ogni giorno, ma la buona notizia è che posso ancora fare musica»

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