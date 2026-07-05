Kickboxing | quanti applausi per la giovane atleta fiorentina Colpi puliti e freddezza Sofia ’prima’ show
Una giovane atleta di 20 anni ha vinto il suo debutto nel kickboxing professionistico a Vieste, con un colpo al termine della terza ripresa che ha portato al knockout. La fiorentina ha mostrato precisione nei colpi e freddezza durante l’incontro, ricevendo numerosi applausi dal pubblico. La vittoria è arrivata al primo match ufficiale, segnando una vittoria immediata nel suo percorso da professionista.
La giovane fiorentina Sofia Calderini, 20 anni nata il 662006, superstar nel kickboxing professionistico: vince al debutto per ko alla 3ª ripresa a Vieste. Nella categoria K1 -65 kg batte la polacca Natalia J?czek all’Anfiteatro Carlo Nobile. L’esordio da professionista è andato oltre ogni aspettativa. L’incontro tra Italia e Polonia ha visto le rappresentative nazionali affrontarsi in una serie di match combattuti ad alto livello. Alcuni dei verdetti principali hanno visto trionfare per l’Italia Sofia Calderini nel femminile e Alessandro Panzironi nel maschile. Una sfida terminata in parità nel bilancio delle vittorie degli atleti delle due nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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