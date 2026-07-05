Kickboxing | quanti applausi per la giovane atleta fiorentina Colpi puliti e freddezza Sofia ’prima’ show

Notizia in breve

Una giovane atleta di 20 anni ha vinto il suo debutto nel kickboxing professionistico a Vieste, con un colpo al termine della terza ripresa che ha portato al knockout. La fiorentina ha mostrato precisione nei colpi e freddezza durante l’incontro, ricevendo numerosi applausi dal pubblico. La vittoria è arrivata al primo match ufficiale, segnando una vittoria immediata nel suo percorso da professionista.