Silvio Baldini ha dichiarato che nella sua squadra ci sono “tutti ragazzi puliti”, sottolineando l’integrità dei giocatori. La sua presenza come allenatore rappresenta una parentesi nella storia della Nazionale, essendo stato chiamato in modo casuale. Le sue parole si concentrano sulla condizione dei giovani atleti, evidenziando la loro correttezza e sincerità. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri aspetti legati alla sua esperienza o alla squadra.

Silvio Baldini è una parentesi nella storia della Nazionale maggiore. Ct per caso, cooptato sulla panchina dell’Italia da una Figc a sede vacante, tornerà all’Under 21 dopo le partite contro Lussemburgo (mercoledì 3 giugno) e Grecia (domenica 7), e per questo ha voluto subito mettere le cose in chiaro nei confronti di chi ieri, nel giorno del raduno della sua Italia temporanea, gli ha chiesto se nutrisse ambizioni diverse: "Per allenare una Nazionale che ha in bacheca quattro Mondiali serve un certo curriculum, e io non ce l’ho", ha detto. Intanto, però, ha tutto il diritto di fare le proprie scelte, sicuramente eterodosse, per quello che definisce un "premio inaspettato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baldini, la giovane Italia: "Tutti ragazzi puliti"

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