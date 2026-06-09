La morte improvvisa di una giovane donna in Portogallo ha suscitato dolore nella comunità di Palermo. Durante l’ultimo saluto nella zona della Kalsa, molti presenti hanno applaudito e ascoltato musica in memoria della ventenne. La cerimonia si è svolta con un clima di commozione, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La comunità si è riunita per rendere omaggio alla ragazza, con amici e parenti che hanno partecipato alla commemorazione.

? Punti chiave? In Breve L’ultimo saluto a Sofia Barillà tra la Kalsa e il ricordo di una vitalità contagiosa. La chiesa di Santa Teresa alla Kalsa è stata gremita dai fedeli per l’ultimo addio a Sofia Barillà, la ventenne scomparsa improvvisamente in Portogallo. La giovane studentessa è morta a causa di un’ischemia cardiaca mentre viveva l’esperienza dell’Erasmus all’estero. Il funerale si è trasformato in un momento di profonda partecipazione collettiva, segnato da canzoni e applausi che hanno accompagnato la salma verso l’ultimo viaggio. Il sacerdote Giuseppe Di Giovanni ha guidato la cerimonia sottolineando il calore e l’energia che la ragazza riusciva a trasmettere. Durante l’omelia, il parroco ha descritto Sofia come una persona capace di manifestare il proprio amore per la città attraverso le numerose esperienze vissute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Palermo, l’ultimo addio a Sofia: applausi e musica alla Kalsa

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L’ultimo abbraccio a Sofia, folla e commozione ai funerali alla KalsaAi funerali di Sofia Barillà, vent’anni, si sono riunite molte persone nella chiesa della Kalsa.

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