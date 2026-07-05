L'Inter sta trattando per ingaggiare Anan Khalaili come sostituto di Denzel Dumfries, ora al Real Madrid. Pedullà ha segnalato un possibile vantaggio nell’accordo, ma anche il rischio che l’offerta possa essere troppo bassa. La trattativa è in corso e si concentra sulla proposta economica, senza ulteriori dettagli sui termini. Khalaili è l’obiettivo principale per il ruolo di esterno destro.

di Stefano Cori Khalaili Inter trattativa aperta, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul proprio canale YouTube. L’Inter sta cercando l’esterno destro che possa sostituire Denzel Dumfries (da oggi diventato ufficialmente un calciatore del Real Madrid) e al momento il nome scelto è quello di Anan Khalaili. Calciatore dell’Union Saint Gilloise che viene valutato poco più di 20 milioni di euro, per il quale sarebbe in corso una trattativa. Della questione ha parlato sul proprio canale YouTube Alfredo Pedullà. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER LE PAROLE – «Il vantaggio su Khalaili è che hai trovato un accordo per quanto riguarda l’ingaggio, era semplice da trovare considerando quando percepisce in Belgio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Khalaili, Pedullà: «Il vantaggio un accordo per quanto riguarda l’ingaggio. Il rischio è che possano prenderti per la gola»

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