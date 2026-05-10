Appalti milionari che fanno gola ai clan e rischio di rubinetti a secco | la doppia emergenza

In Sicilia, gli appalti pubblici da milioni di euro attirano l’attenzione dei clan locali, che sfruttano le gare per ottenere ingenti somme di denaro. Le modalità di accesso ai fondi prevedono un rituale che coinvolge anche le forniture di benzina e cartucce, elementi che fanno parte di un sistema consolidato per controllare le commesse. La situazione rischia di compromettere la regolarità delle opere pubbliche e di creare una crisi di liquidità nel settore.

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