Appalti milionari che fanno gola ai clan e rischio di rubinetti a secco | la doppia emergenza
In Sicilia, gli appalti pubblici da milioni di euro attirano l’attenzione dei clan locali, che sfruttano le gare per ottenere ingenti somme di denaro. Le modalità di accesso ai fondi prevedono un rituale che coinvolge anche le forniture di benzina e cartucce, elementi che fanno parte di un sistema consolidato per controllare le commesse. La situazione rischia di compromettere la regolarità delle opere pubbliche e di creare una crisi di liquidità nel settore.
Benzina e cartucce: ecco il cerimoniale dei clan agrigentini per assaltare i milioni delle opere pubbliche. Mentre le minacce colpiscono i grandi appalti, la provincia si scopre vulnerabile e isolata fra denunce a metà e mancanza di associazioni antiracket. Concetta Rizzo, per Dossier, analizza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Emergenza a Parco Leonardo: rubinetti a secco per 260 famiglie e 30 negoziFiumicino, 8 maggio 2026 – L’incubo per i residenti di Parco Leonardo, nel comune di Fiumicino, è iniziato ufficialmente il 7 maggio 2026, quando i...
Famiglie senz'acqua in città, rubinetti a secco ai piani alti: "Sembra il terzo mondo"Da qualche giorno decine di famiglie di Foggia sono alle prese con una nuova emergenza idrica, dovuta non solo a forti cali di pressione ma anche a...