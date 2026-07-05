L'incontro tra il campione mondiale Lorenzo Hunt e lo sfidante italiano Walter Pugliesi si svolgerà fuori dal ring, in un contesto che coinvolge anche la vita privata dei due atleti. La sfida è attesa da tempo e si svolgerà in una location non specificata. La competizione tra i due è considerata una delle più importanti nel settore, con l’obiettivo di definire il nuovo campione. La manifestazione è programmata per una data ancora da annunciare.

Napoli – C'è un incontro che tutti aspettano. Da una parte il campione mondiale Lorenzo Hunt, dall'altra lo sfidante italiano Walter Pugliesi. Sul ring della BKFC Napoli si affronteranno per uno degli eventi più importanti dell'anno nella boxe a mani nude, ma la sfida tra i due ha già mostrato il suo lato più bello ben prima del suono della campanella. Lorenzo Hunt è già arrivato a Napoli e, invece di limitarsi agli allenamenti e agli impegni ufficiali, ha scelto di vivere la città. Ha voluto incontrare le persone, passeggiare tra i quartieri popolari, parlare con i ragazzi e trascorrere del tempo con chi spesso ha più bisogno di esempi positivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - KFC Napoli, il vero match inizia fuori dal ring: Lorenzo Hunt e Walter Pugliesi, campioni anche nella vita

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