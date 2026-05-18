Generosi dentro e fuori dal lavoro premiati i 28 Campioni nella vita di Monza | ecco chi sono

Venticinque persone sono state premiate a Monza con il riconoscimento “Campioni nella vita” per il loro impegno sia nel lavoro che nella comunità. Il premio è stato consegnato a individui che si sono distinti per comportamenti generosi e solidarietà, dimostrando impegno quotidiano in vari ambiti. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, alla presenza di familiari e rappresentanti locali. Tra i premiati ci sono persone di diverse età e background, tutte accomunate dall’attenzione verso gli altri.

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