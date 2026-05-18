Generosi dentro e fuori dal lavoro premiati i 28 Campioni nella vita di Monza | ecco chi sono
Venticinque persone sono state premiate a Monza con il riconoscimento “Campioni nella vita” per il loro impegno sia nel lavoro che nella comunità. Il premio è stato consegnato a individui che si sono distinti per comportamenti generosi e solidarietà, dimostrando impegno quotidiano in vari ambiti. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, alla presenza di familiari e rappresentanti locali. Tra i premiati ci sono persone di diverse età e background, tutte accomunate dall’attenzione verso gli altri.
Autentici esempi nella vita e nel lavoro tanto da essere riconosciuti col premio “Campioni nella vita”. Sono le 28 persone premiate il 15 maggio nella Sala Maddalena di Monza per la prima edizione di “Campioni nella vita”, riconoscimento con cui Csi Milano e il comune di Monza hanno celebrato chi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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