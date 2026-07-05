Katy Perry in vendita la sua villa a Beverly Hills
È stata messa in vendita la villa di Katy Perry a Beverly Hills, caratterizzata da colori tenui e un design candido. La proprietà include una grande piscina e ampi spazi verdi. Sono state diffuse le foto dell’immobile, che mostra un ambiente luminoso e curato nei dettagli. La villa si trova in una zona esclusiva e si distingue per l’aspetto elegante e raffinato. La vendita riguarda una residenza di grande livello, con spazi esterni ampi e un’atmosfera accogliente.
Una villa candida, dai colori tenui, con una splendida piscina e tanto verde. Ecco tutte le foto della villa di Katy Perry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Katy Perry Wins $3 Million Court Victory Over Mansion Deal!
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