katy perry in vendita la sua villa a beverly hills

Notizia in breve

È stata messa in vendita la villa di Katy Perry a Beverly Hills, caratterizzata da colori tenui e un design candido. La proprietà include una grande piscina e ampi spazi verdi. Sono state diffuse le foto dell’immobile, che mostra un ambiente luminoso e curato nei dettagli. La villa si trova in una zona esclusiva e si distingue per l’aspetto elegante e raffinato. La vendita riguarda una residenza di grande livello, con spazi esterni ampi e un’atmosfera accogliente.