Katy Perry in vendita la sua villa a Beverly Hills

Da vanityfair.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata messa in vendita la villa di Katy Perry a Beverly Hills, caratterizzata da colori tenui e un design candido. La proprietà include una grande piscina e ampi spazi verdi. Sono state diffuse le foto dell’immobile, che mostra un ambiente luminoso e curato nei dettagli. La villa si trova in una zona esclusiva e si distingue per l’aspetto elegante e raffinato. La vendita riguarda una residenza di grande livello, con spazi esterni ampi e un’atmosfera accogliente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una villa candida, dai colori tenui, con una splendida piscina e tanto verde. Ecco tutte le foto della villa di Katy Perry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

katy perry in vendita la sua villa a beverly hills
© Vanityfair.it - Katy Perry, in vendita la sua villa a Beverly Hills
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Katy Perry Wins $3 Million Court Victory Over Mansion Deal!

Video Katy Perry Wins $3 Million Court Victory Over Mansion Deal!

Notizie e thread social correlati

Beverly Hills 90210, parlano i protagonisti: «Perdere Luke Perry e Shannen Doherty è stato come perdere una parte di noi. Ora arriva un documentario. Se volete, scriveteci su Instagram: rispondiamo noi»I protagonisti di Beverly Hills 90210 hanno condiviso alcune riflessioni sul ritorno della serie in televisione e sul ricordo dei colleghi scomparsi.

#acasadi Justin Bieber, la villa da 5,8 milioni di dollari a Beverly Hills: terrazzo da sogno e campo da basketJustin Bieber ha recentemente acquistato una villa a Beverly Hills, valutata circa 5,8 milioni di dollari.

Argomenti più discussi: Katy Perry torna con il nuovo singolo e video Watch It Burn; Una festa della musica. Ma nel 2027 tutti gli show sugli spalti delle Mura; Katy Perry, Watch It Burn è il nuovo singolo esplosivo: video, testo e traduzione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web