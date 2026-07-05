Juventus Women ufficiale | Pavan rientra dal prestito al Como Farà parte della rosa 2026 27

Pavan torna alla Juventus Women dopo il prestito al Como e sarà inserita nella rosa per la stagione 202627. Il suo rientro rappresenta un rinforzo per il centrocampo, portando gioventù e freschezza.

di Mauro Munno Juventus Women, ufficiale: Pavan rientra dal prestito al Como. Farà parte della rosa bianconera per la stagione 202627. Rinforzo di spessore, gioventù e freschezza per il centrocampo delle Juventus Women. Nella stagione 20262027, la formazione bianconera potrà contare ufficialmente sulle qualità e sulla duttilità di Matilde Pavan. La centrocampista classe 2004, il cui cartellino era stato acquistato dal club torinese la scorsa estate nell’ambito di un articolato maxi-scambio a tre che ha visto protagonisti anche i profili di Bergamaschi e Gliona sull’ asse strategico tra Juventus, Roma e Inter, è ora pronta a fare il suo rientro definitivo alla “casa base”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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