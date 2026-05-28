La società di football ha annunciato il prestito di Mamardashvili, portiere attualmente in forza al Liverpool, alle squadre di Serie A per la stagione 2026-27. La formula del trasferimento prevede un prestito e coinvolge anche due club italiani di prima fascia. Mamardashvili, che ha giocato con il Liverpool fino a poco tempo fa, sarà disponibile per le sue nuove squadre a partire dalla prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Liverpool: Le Mosse per Mantenere Alisson Becker. LIVERPOOL, INGHILTERRA – APRILE 11: Giorgi Mamardashvili di Liverpool durante la partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield l’11 aprile 2026, Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl RecineGetty Images) Negli ultimi giorni, si fa sempre più forte l’eco delle voci riguardanti l’intenzione del Liverpool di tenere con sé Alisson Becker, portiere brasiliano che ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra. Secondo le ultime notizie, i Reds starebbero proponendo un prestito di Giorgi Mamardashvili a squadre di Serie A come Juventus e Inter, al fine di garantire la permanenza del loro numero uno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus e Inter su Mamardashvili: prestito dal Liverpool per la stagione 2026-27.

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