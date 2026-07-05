Juventus Women comincia la stagione | domani il raduno Ecco staff e convocate

Domani inizia la preparazione della Juventus Women con il raduno a Vinovo. La squadra si riunisce per prepararsi alla stagione 2026-2027, con lo staff e le calciatrici convocate. I lavori di preparazione sono partiti in vista dei primi impegni ufficiali. La squadra si prepara a rientrare in campo dopo l’estate, con l’obiettivo di affrontare la nuova stagione.

per l’inizio della preparazione. L’estate entra nel vivo e a Vinovo si riaccendono i motori. È tempo di ritornare in campo per la Juventus Women, pronta a dare il via alla preparazione per la stagione 20262027 in vista dei primi appuntamenti ufficiali. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL PROGRAMMA DEL RADUNO. La nuova avventura delle bianconere inizierà ufficialmente domani, lunedì 6 luglio, giornata dedicata al raduno e alle consuete visite mediche. Il giorno successivo, martedì 7 luglio, il gruppo sosterrà i primi test fisici per poi scendere in campo all’Allianz Training Center di Vinovo per il primo allenamento stagionale, dando così il via al lavoro sul terreno di gioco agli ordini del nuovo tecnico Isaac Guerrero e del suo staff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS WOMEN, DOPPIO ADDIO E (LUNGHE) ATTESE

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