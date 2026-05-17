Parma Juventus Women 0-1 LIVE | comincia la ripresa

La partita tra Parma Women e Juventus Women è ripresa dopo l’intervallo con il punteggio di 0-1. La sfida, valida per la ventiduesima giornata di Serie A Femminile, è seguita in diretta, con aggiornamenti sui momenti chiave e le azioni più significative. La cronaca si concentra sugli sviluppi sul campo, con analisi dettagliate sui movimenti delle giocatrici e le decisioni arbitrali che hanno caratterizzato la ripresa del match.

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di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 44? Colpo di testa Minuscoli – Devia di testa la punizione battuta in area da Prugna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juventus Women 0-1 LIVE: comincia la ripresa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Women vs Parma Women Live Score Italian Women's Serie A Sullo stesso argomento Fiorentina Juventus Women 0-1 LIVE: comincia la ripresaSenesi Juventus, dall’Argentina: i bianconeri alzano il pressing per il centrale, cosa filtra sul possibile colpo a parametro zero Pellegrini Juve:... Juventus Women Milan 0-0 LIVE: comincia la ripresadi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... #Godo segna il gol del vantaggio per #JuventusWomen a #Parma poco prima che #Sinner vinca il 1° set vs #Ruud x.com Parma-Juventus Women 0-1, Godo porta avanti le bianconere. Fine primo tempoPremi F5 per aggiornare la diretta del match. 45'+2 - Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero: Juve che va negli spogliatoi meritatamente in vantaggio sul Parma per 1-0. Bianconere che, fin q ... tuttojuve.com Parma Juventus Women 0-1 live: Godo sblocca su punizione, Rusek attenta su RedondoParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women ... msn.com Parma - Roma reddit