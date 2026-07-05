Mercato Juve, il ritorno del “Mister X”: tra nostalgia e realtà finanziaria. Il calcio italiano sembra non riuscire a liberarsi dai fantasmi del passato. Le recenti dichiarazioni di Adriano Galliani, che ha rivelato un presunto “grande colpo” in fase di lavorazione da parte di Giovanni Carnevali per la Juventus, hanno riportato i tifosi in un clima da anni 2000. È tornato in auge il mito del “Mister X”, quel nome misterioso capace di riempire le pagine dei giornali e alimentare le speranze di una piazza che, giustamente, chiede risposte concrete. Strategia o “teatrino” mediatico?. Ma è lecito chiedersi: perché un dirigente dovrebbe “confessare” un segreto industriale di tale portata a un collega? Nel calcio di una volta, la riservatezza era il pilastro delle trattative per evitare inserimenti indesiderati e distacchi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - Juventus, il “Mister X” di Galliani e il mercato dei sogni: serve realtà, non fantacalcio

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