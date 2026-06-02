Il numero 10 della Juventus ha dichiarato in un’intervista a GQ All-Stars che la maglia numero 10 della squadra non è una semplice divisa, ma un simbolo importante. Ha aggiunto che la realtà attuale che sta vivendo nel club supera i sogni d’infanzia. Le sue parole sottolineano l’importanza del ruolo e il valore personale attribuito alla maglia. Non sono state fornite altre informazioni sulla carriera o sui successi recenti.

Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato intervistato da GQ All-Stars. Queste le parole del calciatore bianconero. Intervistato da GQ All-Stars, Kenan Yildiz ha rilasciato queste dichiarazioni. SOGNO DA BAMBINO – « Da bambino sognavo solo di diventare un calciatore famoso e di giocare ai massimi livelli. Ma la realtà che sto vivendo oggi è persino migliore dei miei sogni d’infanzia». GERMANIA, ITALIA, TURCHIA – « La Germania è il Paese in cui sono nato e cresciuto, dove ho imparato la disciplina, l’ordine e l’etica del lavoro. Porto la Turchia nel cuore: il Paese di mio padre, la nazionale che ho scelto e la terra che mi fa sempre sentire apprezzato e mi dà un senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Yildiz a GQ All-Stars: «La 10 della Juventus non è una maglia qualunque. La realtà che sto vivendo oggi è migliore dei miei sogni d’infanzia»

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Kenan Yildiz and Alvaro Morata

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Yildiz a GQ All-Stars: «La Juve occupa un posto speciale nella mia vita. Il numero 10? In bianconero non è una maglia qualunque. E’ un onore e una responsabilità»Yildiz ha detto che la Juventus occupa un posto speciale nella sua vita e che indossare il numero 10 rappresenta un onore e una responsabilità.

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