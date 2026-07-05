La Juventus sta valutando l'acquisto di un altro difensore, oltre a Muharemovic, del Sassuolo. La trattativa riguarda un giocatore che potrebbe rafforzare il reparto difensivo. La permanenza di Bremer a Torino non è stata confermata, mentre i bianconeri continuano a monitorare la situazione. Spalletti, allenatore di un’altra squadra, aspetta sviluppi positivi e spera che la trattativa non si concluda con un esito favorevole alla Juventus.

I bianconeri stanno pensando di prendere un altro difensore oltre a Muharemovic del Sassuolo, la situazione. La permanenza a Torino di Bremer non appare per nulla scontata anche in virtù dell’interesse del Bayern Monaco e, dunque, la Juventus sta seriamente pensando di prendere un altro difensore centrale oltre a Muharemovic che è sempre più vicino. Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Lucumi del Bologna resta sicuramente in corsa per vestire la casacca bianconera, ma il prescelto per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti è Kim Min-jae, che ha già lavorato insieme al tecnico di Certaldo a Napoli. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve non avrebbe mai abbandonato la pista che porta al 29enne della nazionale sudcoreana e ora sarebbe pronta ad accelerare nel corso dei colloqui con il Bayern Monaco per Bremer. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve sempre forte su Kim, Spalletti incrocia le dita: le ultime

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