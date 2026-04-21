Oggi a Milano si intrecciano notizie dal mondo del calcio: si parla di un possibile trasferimento di Rabiot in Arabia e di un allontanamento tra Kim e il club. Da Milanello arrivano aggiornamenti sulle strategie della squadra in vista della sfida contro la Juventus. Nel frattempo, nel calciomercato si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti i movimenti di alcuni giocatori, con dichiarazioni di esponenti del club che fanno discutere.

Archiviati i festeggiamenti post vittoria contro il Verona, il Milan è già concentrato sullo scontro diretto contro la Juventus, in programma domenica prossima a San Siro. Anche oggi, il club rossonero è apparso sulle pagine di numerosi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di diversi siti web. Vediamo, nelle prossime schede, quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata odierna, martedì 21 aprile 2026. Il Milan riparte dal successo per 1-0 contro l’Hellas Verona e lo fa con una notizia rassicurante per Massimiliano Allegri. Nel primo allenamento settimanale a Milanello, tutti i giocatori a disposizione del tecnico hanno lavorato regolarmente in gruppo, compreso Youssuf Fofana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Rabiot in Arabia? Si allontana Kim. Le ultime da Milanello in vista della Juve

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