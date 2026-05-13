Ultimissime Juve LIVE | Spalletti furioso per il caos calendari le ultime su Bremer

Nelle ultime ore, nel mondo della Juventus, si sono registrate tensioni legate alla gestione dei calendari, con il tecnico che si è mostrato molto arrabbiato per la situazione. Contestualmente, si sono fatte notizie riguardo a un difensore che potrebbe essere coinvolto in una questione legale. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale gli sviluppi su queste vicende, aggiornando i lettori sulle novità più recenti.

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