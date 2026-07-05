Juan Jesus e l’addio al Napoli | racconto emozionante con una battuta su Conte

Juan Jesus ha lasciato il Napoli con una lettera scritta a mano, invece di un comunicato ufficiale. Ora svincolato, il difensore brasiliano ha condiviso i motivi della sua partenza durante un’intervista a DAZN, descrivendo gli ultimi cinque anni trascorsi in città. Nel suo racconto, ha anche fatto una battuta su un ex allenatore, riferendosi a una frase pronunciata in passato che ha suscitato qualche sorriso.

Juan Jesus ha chiuso la sua avventura partenopea con una lettera personalizzata anziché un comunicato ufficiale. Il difensore brasiliano, ora svincolato, ha scelto di raccontarne il motivo ai microfoni di DAZN con delle parole particolarmente emozionanti per i suoi cinque anni a Napoli. Juan Jesus e Napoli: una storia di crescita oltre i risultati. L’ex centrale ha voluto differenziarsi dalla prassi solita, rifiutando video e post sui social: “Era il minimo da fare. Non ho voluto fare la solita cosa che fanno tutti, ho voluto ringraziare Napoli in modo diverso. Ho vissuto cinque anni bellissimi, nonostante la parentesi di una stagione no: anche quella ci ha fatto crescere e maturare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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