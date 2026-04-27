Niente rinnovo per Juan Jesus con il Napoli | addio a zero

Il contratto di Juan Jesus con il Napoli non sarà rinnovato e il difensore brasiliano lascerà il club al termine di questa stagione. La decisione è stata ufficializzata e non sono previsti accordi per il prolungamento. Juan Jesus, quindi, terminerà la sua esperienza con la squadra senza ricevere un nuovo contratto e lascerà il Napoli a parametro zero.

Juan Jesus è pronto a dire addio al Napoli alla fine della stagione in corso con il difensore brasiliano che non rinnoverà il contratto con la formazione partenopea. Deciso il futuro di Juan Jesus al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il centrale ex Inter e Roma non prolungherà con il Napoli e saluterà dopo una buona stagione passata agli ordini di Antonio Conte. Il difensore, con un contratto in scadenza nel giugno del 2026, è pronto a dire addio al Napoli dopo cinque stagioni, dopo averne vissute altrettante sia all’Inter che alla Roma. Per il difensore, però, potrebbe non essere finita l’avventura in Serie A con diverse squadre che stanno pensando al colpo a costo zero per mettere in rosa un calciatore di qualità ed esperienza.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Niente rinnovo per Juan Jesus con il Napoli: addio a zero Notizie correlate Leggi anche: Per Juan Jesus niente rinnovo, sarà addio a fine stagione Napoli, Juan Jesus potrebbe dire addio a fine stagione. Schira: “Rinnovo? Più no che sì”Il futuro di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola al Napoli resta avvolto nell’incertezza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: NAPOLI, JUAN JESUS AI SALUTI: SI VA VERSO LA SEPARAZIONE A FINE STAGIONE; Per Juan Jesus niente rinnovo, sarà addio a fine stagione; Juan Jesus, addio a fine stagione! CdS: niente rinnovo, storia ai titoli di coda; Per Juan Jesus niente rinnovo sarà addio a fine stagione. Per Juan Jesus niente rinnovo, sarà addio a fine stagioneForzAzzurri.net - Il difensore brasiliano verso l'addio alla maglia azzurra. Si va verso l'addio alla maglia azzurra per il difensore brasiliano Juan Jesus. Secondo quanto ... forzazzurri.net Juan Jesus, addio a fine stagione! CdS: niente rinnovo, storia ai titoli di codaSi chiude un capitolo importante in casa Napoli. Juan Jesus è destinato a lasciare il club al termine della stagione. tuttonapoli.net Juan Jesus è destinato a lasciare il club al termine della stagione, con il contratto in scadenza. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #juanjesus - facebook.com facebook Notas de #ParmaNapoli 0-1: Milinkovic-Savic 6 Juan Jesus 4 Buongiorno 5,5 Olivera 6 Spinazzola 3 Anguissa 5 Lobotka 5,5 Politano 4 De Bruyne 5,5 McTominay 6,5 Hojlund 6 Beukema 6 Alisson Santos 6 Giovane 5 Gutiérrez 6 Elmas 5,5 Conte 4,5 @ x.com