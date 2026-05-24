Anguissa e Juan Jesus sono pronti a lasciare il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni. Entrambi non sono stati inseriti nella rosa per la prossima partita contro l’Udinese. La società sta definendo le operazioni di mercato, mentre si prepara alla sfida in programma. La partenza di entrambi potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

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© Calcionews24.com - Aria di saluti in casa Napoli, non solo Conte! Anche Anguissa e Juan Jesus al passo d’addio

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