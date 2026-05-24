Aria di saluti in casa Napoli non solo Conte! Anche Anguissa e Juan Jesus al passo d’addio

Da calcionews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Anguissa e Juan Jesus sono pronti a lasciare il Napoli, secondo le ultime indiscrezioni. Entrambi non sono stati inseriti nella rosa per la prossima partita contro l’Udinese. La società sta definendo le operazioni di mercato, mentre si prepara alla sfida in programma. La partenza di entrambi potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Genoa, i convocati di De Rossi per il Lecce: Baldanzi out a causa febbre, dentro tantissimi giovani! Maldini verso la Turchia, summit decisivo con il Fenerbahce per il ruolo di ds. L’ultimissima mossa per l’ex Milan non lascia dubbi! Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. Come è andata la sua avventura in Olanda Calciomercato Milan, niente riscatto per Maximilian Ibrahimovic: l’attaccante saluta l’Ajax e torna in rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

aria di saluti in casa napoli non solo conte anche anguissa e juan jesus al passo d8217addio
© Calcionews24.com - Aria di saluti in casa Napoli, non solo Conte! Anche Anguissa e Juan Jesus al passo d’addio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL DEMOGORGONE DI STRANGER THINGS È ENTRATO IN CASA NOSTRA E DÀ LA CACCIA A GIORGIA!

Video IL DEMOGORGONE DI STRANGER THINGS È ENTRATO IN CASA NOSTRA E DÀ LA CACCIA A GIORGIA!

Notizie e thread social correlati

Lukaku, Juan Jesus e Anguissa verso l’addio al NapoliL’estate al Napoli si sta delineando come un periodo di cambiamenti significativi, con alcune delle figure più in vista della squadra che sembrano...

Como-Napoli, probabili formazioni: Juan Jesus out e ai saluti, Beukema titolare in difesa per ConteJuan Jesus non parteciperà alla trasferta di Como con il Napoli perché non si è allenato con il gruppo giovedì.

Argomenti più discussi: Conte e Napoli ai saluti, De Laurentiis lavora per il ritorno di Sarri; Conte, aria d'addio: Ho già comunicato al presidente le mie intenzioni...; Spazi più sani, sereni e accoglienti. Al San Luca arriva la Fabbrica dell’aria; Sarri ai saluti: i nomi per la panchina della Lazio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web