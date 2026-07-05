john legend questione di classe a lucca incanta la piazza del summer festival

A circa 4.000 persone si sono radunate questa sera in piazza Napoleone a Lucca per ascoltare John Legend, che ha eseguito il suo concerto al Summer Festival. Lo spettacolo ha coinvolto il pubblico presente, offrendo un momento di musica dal vivo in un contesto all’aperto. Nessuna altra informazione è stata fornita sul set o sul repertorio eseguito.

Lucca, 5 luglio 2026 – Nessun appassionato di musica nera dovrebbe farsi sfuggire la possibilità di assistere a un concerto di John Legend. Questa sera in piazza Napoleone poco più di 4mila persone hanno potuto godere di uno di quegli spettacoli che in qualche modo riconciliano con il mondo. Legend è indubbiamente il numero uno del soul e rhythm&blues in chiave pop di oggi, forte dei numeri di dischi venduti, dei sold out per i live in giro per il mondo, dei premi ottenuti e della sua capacità di trovarsi a suo agio anche nel cinema o nella televisione.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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