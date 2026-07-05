John Legend incanta il Lucca Summer Festival
Un artista vincitore di 13 Grammy Awards ha eseguito un concerto al Lucca Summer Festival. La performance ha attirato numerosi spettatori nella piazza principale. Il cantante ha portato sul palco i suoi brani più noti, coinvolgendo il pubblico con la sua presenza. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera vivace e partecipata, con applausi e cori. La manifestazione musicale si è conclusa senza incidenti, lasciando un ricordo positivo tra i presenti.
Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend incanta la piazza del Lucca Summer Festival. Video Alcide. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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