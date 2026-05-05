A Roma è stata presentata la nuova programmazione estiva all’Auditorium Parco della Musica, con il Roma Summer Fest che si svolgerà nei prossimi due mesi. La rassegna prevede oltre 70 spettacoli, tra cui concerti di artisti come John Legend e Ludovico Einaudi. L’amministratore delegato ha sottolineato che l’Auditorium rappresenta un luogo di incontro e di musica durante tutto l’anno.

Due mesi di programmazione, da giugno a settembre, per più di 70 spettacoli. Torna con uno dei cartelloni più densi a livello europeo, capace di coniugare qualità artistica, apertura internazionale e attenzione alle nuove generazioni, l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La rassegna si apre il 13 giugno con la cantante, compositrice e polistrumentista italiana Serena Brancale che fonde jazz, soul ed elettronica in uno stile personale e contemporaneo e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno di Dissonanze, il festival simbolo della cultura elettronica contemporanea che ha annunciato una line up d’eccezione di nomi come Björk e Peggy Gou.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Auditorium Parco della Musica, arriva il Roma Summer Fest. Da John Legend a Ludovico Einaudi, più di 70 spettacoli in due mesi

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