Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, il presidente di Ferrari ha dichiarato che si è scritta la storia della scuderia. Ha sottolineato che a Maranello c’è sempre voglia di fare bene. Il commento arriva dopo il nono appuntamento del Campionato Mondiale di Formula Uno 2026. La giornata ha visto la squadra festeggiare un risultato importante, in un momento considerato storico per il team.

Un momento storico per la Ferrari e grande voglia di festeggiare al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, infatti, la scuderia di Maranello ha centrato il successo con Charles Leclerc, il duecentocinquantesimo della storia del Cavallino Rampante, con Lewis Hamilton che ha completato il quadro con il terzo posto. La gara è stata vinta da Charles Leclerc che ha, dopo aver dominato sin dal via, ha tagliato il traguardo in regime di Safety Car davanti a George Russell e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Lando Norris, quinta per Isack Hadjar, sesta per Liam Lawson mentre è settimo Arvid Lindblad. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - John Elkann festeggia: “Oggi si è scritta la storia della Ferrari. A Maranello c’è sempre voglia di fare bene”

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