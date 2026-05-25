Oggi è stata presentata la prima auto elettrica di Maranello. La supercar a batteria è stata progettata dal collettivo LoveFrom. Sono stati mostrati alcuni dettagli degli interni, ma non sono stati forniti dati tecnici o specifiche sulla batteria. La vettura rappresenta un passo importante per l’azienda nel settore delle auto elettriche. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Il 25 maggio 2026 arriva la prima Ferrari elettrica mai costruita. Il suo nome è Luce. Come è fatta, la forma, il motore, l'autonomia, il prezzo, vengono svelati in giornata. Manca sempre meno per sapere che aspetto ha la prima rossa a batteria. Intanto però qualche elemento della vettura è stato svelato nei mesi che hanno preceduto questa data. Ferrari Luce è uno dei cinque modelli attesi per l'anno in corso, secondo quanto dichiarato lo scorso 10 febbraio alla presentazione del bilancio 2025. Il giorno prima era stato svelato il nome dell'auto e diversi dettagli riguardanti gli interni. Il design della vettura è stato sviluppato dal centro stile Ferrari in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi con base a San Francisco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Luce, oggi viene svelata la prima auto elettrica di Maranello. Cosa sappiamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferrari LUCE: ecco gli INTERNI della prima Elettrica di Maranello

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oggi Ferrari lancia Luce, la sua prima supercar completamente elettrica: arriva a 310 km/h

Ferrari, “Luce” sul prezzo della prima elettrica: 550mila euroSi sono diffuse le prime indiscrezioni sul prezzo di listino della Ferrari Luce, la prima vettura totalmente elettrica prodotta dalla casa...

Temi più discussi: Ferrari Luce, oggi il debutto. Tutto quello che sappiamo sulla prima elettrica del Cavallino; Ferrari Luce, cosa sappiamo alla vigilia del debutto; Ferrari Luce elettrica, tutto quello che sappiamo in attesa del debutto; La prima Ferrari elettrica (FERRARI LUCE) sarà svelata lunedì 25 maggio alle 22:10.

Ferrari è il brand che più di ogni altro ha incarnato per ottant'anni il motore a combustione e oggi, 25 maggio, alzerà il velo sulla Ferrari LUCE la prima vettura completamente elettrica x.com

La Ferrari Elettrica Luce sta ancora apparendo strana pochi giorni prima della sua rivelazione reddit

Ferrari Luce: guarda con noi la presentazione in diretta videoSegui con noi il live streaming della Ferrari Luce: la presentazione in diretta video della prima GT elettrica di Maranello ... motorbox.com

Ferrari Luce, presentazione in video diretta streaming della nuova Ferrari elettricaFerrari presenta oggi la sua prima supercar elettrica, la Luce: grande attesa e curiosità per il design ancora top secret. auto.everyeye.it