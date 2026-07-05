Jannik Sinner ha dichiarato che il suo prossimo obiettivo è riposare, dopo aver affrontato un avversario aggressivo. Ha commentato che l'incontro con Struff è stato intenso, ma ora la priorità è recuperare energia. Sinner ha sorriso mentre sottolineava l'importanza del riposo dopo due settimane di tornei impegnativi in uno Slam.

"La cosa più importante adesso è riposare". E scoppia a ridere. Jannik Sinner sa bene che in uno Slam, nell'arco di due intense settimane, il fattore-riposo è fondamentale. La partita contro Mochizuki è finita quando a Londra sono le 22 passate. Non se l'aspettava di giocare così tardi, ed è stata una fortuna per lui che l'incontro non si sia protratto oltre i tre set. Il numero 1 del mondo affrontava per la prima volta il giapponese, n.151 del ranking e grande sorpresa di questo Wimbledon. Alla fine della partita, solo elogi per l'avversario: "È un giocatore incredibile. Venendo dalle qualificazioni e giocando a un livello così alto per così tanto tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jannik: "Struff? Un avversario aggressivo. Ma ora la cosa più importante è riposare"

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