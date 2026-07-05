Jannik | Struff? Un avversario aggressivo Ma ora la cosa più importante è riposare
Jannik Sinner ha dichiarato che il suo prossimo obiettivo è riposare, dopo aver affrontato un avversario aggressivo. Ha commentato che l'incontro con Struff è stato intenso, ma ora la priorità è recuperare energia. Sinner ha sorriso mentre sottolineava l'importanza del riposo dopo due settimane di tornei impegnativi in uno Slam.
"La cosa più importante adesso è riposare". E scoppia a ridere. Jannik Sinner sa bene che in uno Slam, nell'arco di due intense settimane, il fattore-riposo è fondamentale. La partita contro Mochizuki è finita quando a Londra sono le 22 passate. Non se l'aspettava di giocare così tardi, ed è stata una fortuna per lui che l'incontro non si sia protratto oltre i tre set. Il numero 1 del mondo affrontava per la prima volta il giapponese, n.151 del ranking e grande sorpresa di questo Wimbledon. Alla fine della partita, solo elogi per l'avversario: "È un giocatore incredibile. Venendo dalle qualificazioni e giocando a un livello così alto per così tanto tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Sinner: "Mochizuki è un giocatore incredibile. Struff? Ora conta riposare"Jannik Sinner ha battuto Mochizuki negli ottavi di finale a Wimbledon, ammettendo di aver faticato molto contro il giapponese.
Leggi anche: Sempre più Sinner a Wimbledon, Jannik batte il talento Mochizuki e vola ai quarti con Struff
Temi più discussi: Mochizuki, Struff o Hurkacz: le sorprese di Wimbledon sulla strada di Sinner; Sinner-Mochizuki, c’è l’ipotesi sospensione: il regolamento e l’orario limite per la conclusione; Wimbledon, Sinner: Oggi abbiamo fatto un piccolo passo in avanti. L’analisi dopo la vittoria con Brooksby; Errani/Paolini si ritirano: il programma su Sky.
ADESSO I QUARTI! Nessun problema per il N.1 del mondo: controllo totale del match e quarti di finale raggiunti Terza partita di fila senza concedere set per Jannik, che sfiderà Struff per un posto in semifinale Il campione in carica c’è, un passo alla vol facebook
Jannik: Struff? Un avversario aggressivo. Ma ora la cosa più importante è riposareLa cosa più importante adesso è riposare. E scoppia a ridere. Jannik Sinner sa bene che in uno Slam, nell'arco di due intense settimane, il fattore-riposo è fondamentale. La partita contro Mochizuki ... msn.com
Sinner: Mochizuki è un giocatore incredibile. Struff? Ora conta riposareMochizuki è un giocatore incredibile, dalle qualificazioni a questo livello e così a lungo...: Jannik Sinner rende sincero omaggio all'avversario dopo l'ottavo di finale vinto a Wimbledo e ammette d ... msn.com