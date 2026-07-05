Jannik Sinner | le origini la storia le partite più belle Speciale Gazzetta

Jannik Sinner, nato in Italia, ha iniziato praticando il calcio e lo sci, discipline in cui si è distinto. Successivamente si è concentrato sul tennis, diventando uno dei giovani più promettenti del circuito. Ha disputato diverse partite di rilievo, affermandosi come talento emergente. La sua crescita nel tennis ha attirato attenzione grazie alle vittorie e alle prestazioni nelle competizioni più importanti. Sinner continua a puntare a raggiungere i vertici del ranking mondiale.

Giocava a pallone, ed era bravo. Sciava, e batteva tutti. Ma non gli bastava: voleva diventare una stella vera, di quelle che splendono, stanno sopra a tutti e che per ammirarle devi guardare all’insù. Così prese in mano una racchetta, e passo dopo passo ha costruito il trono su cui poi si è seduto. Le cadute, i progressi, i maestri, i primi titoli dei giornali, le delusioni, la determinazione di un ragazzo che ha coltivato il suo talento in modo feroce e costante fino a mettersi tutti dietro. Sinner oggi ha 24 anni ed è già uno dei tennisti più forti di sempre, ma dentro di lui c’è sempre il piccolo Jannik. Coordinamento editoriale: Giulio Di FeoRealizzazione grafica: redazione grafici web Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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