Il responsabile tecnico ha elogiato l’allenatore, riconoscendo il suo lavoro come “straordinario”. Ha poi ricordato le due partite contro l’Atalanta come le più significative, senza aggiungere altri dettagli. Durante l’intervista, si è anche parlato del possibile rinnovo contrattuale, senza però fornire informazioni specifiche. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti e sulle partite considerate più rilevanti.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Thostvedt: «Grosso? Ha fatto un lavoro straordinario. Le partite più belle? Le due contro l’Atalanta. Sul rinnovo.» Albertosi ricorda Beccalossi: «Era una gioia per gli occhi. Era un giocatore meraviglioso e farebbe la differenza anche oggi» Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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