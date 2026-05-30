Tim Henman ha commentato il record di Jannik Sinner nelle partite che durano più di tre ore e mezza, evidenziando questa statistica in relazione all’eliminazione del tennista italiano al secondo turno del Roland Garros. La sconfitta di Sinner ha suscitato discussioni nel mondo del tennis, considerando la sua capacità di resistere a lunghe sfide e le sue performance in questo tipo di match.

L’uscita di scena di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros continua a far discutere il mondo del tennis. Non tanto per la sconfitta in sé, quanto per le modalità con cui è maturata: il numero uno del mondo sembrava infatti avere il match completamente in pugno prima di incappare in un improvviso e inspiegabile crollo fisico che ha spalancato la strada alla rimonta di Juan Manuel Cerundolo. Il ko dell’azzurro, arrivato dopo essere stato avanti di due set e con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-1, è stato immediatamente catalogato dagli addetti ai lavori come una delle sorprese più clamorose degli ultimi anni nei tornei dello Slam. Tra le... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tim Henman punge Jannik Sinner: “Conosciamo il suo record quando le partite durano più di tre ore e mezza…”

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