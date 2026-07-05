Jannik Sinner demolito Mochizuki in soli tre set | l' azzurro vola ai quarti

Notizia in breve

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, vincendo in tre set contro un avversario giapponese. Il punteggio è stato di 6-3, 7-6 e 6-3. L’avversario, numero 151 del ranking mondiale, era considerato una sorpresa del torneo. Sinner, campione in carica, ha concluso la partita in un’ora e 56 minuti.