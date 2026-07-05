Jannik Sinner demolito Mochizuki in soli tre set | l' azzurro vola ai quarti
Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, vincendo in tre set contro un avversario giapponese. Il punteggio è stato di 6-3, 7-6 e 6-3. L’avversario, numero 151 del ranking mondiale, era considerato una sorpresa del torneo. Sinner, campione in carica, ha concluso la partita in un’ora e 56 minuti.
Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L'azzurro, campione in carica, sconfigge in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo e grande sorpresa del torneo. Al prossimo turno il numero uno del mondo affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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