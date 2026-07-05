Jannik Sinner ha battuto il giapponese Mochizuki con i punteggi di 6-3, 7-6(0), 6-3 nell’ultimo match maschile sul Centre Court. Con questa vittoria, si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon per la quinta volta consecutiva. Il match si è rivelato difficile, ma Sinner è riuscito a conquistare il set decisivo e avanzare nel torneo.

Jannik Sinner vince per 6-3 7-6(0) 6-3 sul giapponese Shintaro Mochizuki l’ultimo match maschile sul Centre Court e si prende, per la quinta volta consecutiva, i quarti di finale a Wimbledon. Il tutto con l’accompagnamento dell’ormai celebre coro “Olè olè olè olè, Sinner, Sinner” che qualche spettatore riesce a diffondere anche nel luogo più sacro del tennis. Ma tanti, tantissimi sono gli onori da rendere al nipponico, che gioca un tennis molto diverso dalla stragrande maggioranza dei suoi colleghi. Lo applaude con un chiaro sorriso sulla faccia il numero 1 del mondo, lui s’inchina di fronte al pubblico per una sera che certamente resterà nella memoria di chi l’ha vissuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner doma un atipico Mochizuki in un match non semplice e avanza ai quarti a Wimbledon

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