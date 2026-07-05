Nella notte tra il 4 e il 5 luglio a Ivrea, un uomo di 47 anni ha versato gasolio sulla compagna e ha tentato di incendiarla con un accendino. L’intervento di un amico che si trovava nell’abitazione e dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta nella frazione San Bernardo.

A Ivrea un 47enne è stato arrestato per tentato omicidio, decisivo l’intervento di un amico presente nell’abitazione e dei carabinieri. A Ivrea, nella frazione San Bernardo, la notte tra il 4 e il 5 luglio ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un 47enne di origine moldava è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver, secondo la ricostruzione degli investigatori, cosparso di gasolio la compagna convivente con l’ intenzione di darle fuoco. A evitare il peggio sono stati il coraggio di un amico della coppia, che è riuscito a bloccarlo mentre impugnava un accendino, e il tempestivo intervento dei militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ivrea, versa il gasolio addosso alla compagna e prende l’accendino: il dettaglio che evita una tragedia

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