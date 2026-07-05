Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver cosparso di gasolio la propria compagna e aver tentato di darle fuoco. È stato fermato mentre impugnava un accendino e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto in una zona residenziale, senza che la donna riportasse ferite gravi. L’uomo, di nazionalità moldava, è stato arrestato in flagranza di reato.

E’ stato arrestato in flagranza di reato pertentato omicidioe portato in carcere, il 47enne di nazionalità moldava che ha cosparso di gasolio la propria compagna tentando di darle fuoco. Una vicenda raccapricciante che si è consumata entro le mura della loro casa aIvrea, in provincia di Torino, in frazione San Bernardo. Dalle ricostruzioni finora ipotizzate, sembra che l’uomo sia arrivato all’estremo gesto al culmine di una lite, consumatasi sabato sera. Da quanto appreso, il47enne in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, ha aggredito la convivente all’interno dell’abitazione, per poi cospargerla di gasolio. E la... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ivrea, cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: fermato mentre impugna l’accendino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco, amico interviene e la salva: arrestato 47enne a IvreaA Ivrea, un uomo di 47 anni ha spruzzato gasolio sulla compagna e ha tentato di darle fuoco durante un litigio.

Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: salvata dall’intervento di un amicoDurante una lite domestica a Ivrea, un uomo di 47 anni ha versato gasolio sulla compagna e ha tentato di incendiarla.

Temi più discussi: Cosparge la compagna di gasolio per darle fuoco, arrestato per tentato omicidio; Ti brucio viva: cosparge la compagna di gasolio durante una lite. Salvata da un amico; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: bloccato mentre impugna l’accendino; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: arrestato per tentato omicidio.

Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco, amico interviene e la salva: arrestato 47enne a IvreaA Ivrea un 47enne ha cosparso la compagna di gasolio e tentato di darle fuoco durante una lite. Un amico è intervenuto ed è riuscito a fermarlo prima dell’intervento dei Carabinieri. L’uomo è stato ... fanpage.it

Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: 47enne arrestatoL'intervento urgente dei carabinieri ha portato all'arresto dell'uomo: poco prima un amico della coppia ha evitato la tragedia ... notizie.it