Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Ivrea, frazione di San Bernardino, con l’accusa di tentato omicidio. Aveva cosparso di gasolio la compagna e stava per darle fuoco quando un amico intervenuto ha evitato che l’episodio si trasformasse in tragedia. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’episodio. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri e sono in corso accertamenti sulla dinamica.

Roma, 5 luglio 2026 – Aveva cosparso di gasolio la compagna e stava per azionare l’accendino quando un amico l’ha fermato, evitando la tragedia. Un uomo di 47 anni è stato arrestato per tentato omicidio a San Bernardino, frazione di Ivrea nel Torinese. In forte stato di agitazione, probabilmente ubriaco, ha tentato di dare fuoco alla convivente al culmine di una violenta lite la notte del 4 luglio. Si è rivelato provvidenziale il tempestivo intervento di un amico della coppia presente in quel momento in casa dei due conviventi, dove si è verificato l’episodio. L’uomo si è frapposto tra i due dopo che il 47enne aveva già gettato della gasolio sulla compagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ivrea, cosparge di gasolio la compagna e tenta di darle fuoco: un amico evita la tragedia. Arrestato 47enne

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