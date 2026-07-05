Un uomo è stato arrestato nel Torinese con l'accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di incendiare la compagna durante una lite. L'episodio è avvenuto in un’abitazione, ma l’uomo è stato fermato prima di riuscire a portare a termine il gesto. La donna ha riportato lievi ferite e non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno sequestrato oggetti utilizzati nel tentativo di incendio.

Ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente al culmine di una violenta lite, ma è stato fermato prima che potesse portare a termine il suo piano. Un uomo di 47 anni, di nazionalità moldava, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri di Azeglio e Borgomasino. L'episodio si è verificato nella notte in un'abitazione della frazione San Bernardo, a Ivrea, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione, il 47enne, probabilmente in stato di ebbrezza, avrebbe cosparso la donna di gasolio con l'intenzione di darle fuoco. A impedirglielo è stato un amico della coppia, presente nell'abitazione, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a bloccare l'aggressore, già con un accendino in mano, fino all'arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tenta di dare fuoco alla compagna dopo una lite, arrestato per tentato omicidio nel Torinese

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Ivrea, tenta di dare fuoco alla compagna: 47enne arrestato per tentato omicidioA Ivrea, un uomo di 47 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver tentato di dare fuoco alla compagna.

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Temi più discussi: Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato nel Torinese; Tenta di dare fuoco alla compagna convivente. Arrestato; Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: bloccato mentre impugna l’accendino; A Calcata c'è chi protesta contro la serie di Martin Scorsese: Hanno tentato di dare fuoco al set.

I carabinieri di Azeglio e Borgomasino hanno arrestato per tentato omicidio un 47enne moldavo che la notte del 4 luglio ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente. E' successo all'interno dell'abitazione della coppia a Ivrea (Torino), in frazione San B x.com

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