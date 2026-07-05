Tenta di dare fuoco alla compagna dopo una lite arrestato per tentato omicidio nel Torinese

Da gazzettadelsud.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato nel Torinese con l'accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di incendiare la compagna durante una lite. L'episodio è avvenuto in un’abitazione, ma l’uomo è stato fermato prima di riuscire a portare a termine il gesto. La donna ha riportato lievi ferite e non è in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno sequestrato oggetti utilizzati nel tentativo di incendio.

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Ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente al culmine di una violenta lite, ma è stato fermato prima che potesse portare a termine il suo piano. Un uomo di 47 anni, di nazionalità moldava, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dai carabinieri di Azeglio e Borgomasino. L'episodio si è verificato nella notte in un'abitazione della frazione San Bernardo, a Ivrea, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione, il 47enne, probabilmente in stato di ebbrezza, avrebbe cosparso la donna di gasolio con l'intenzione di darle fuoco. A impedirglielo è stato un amico della coppia, presente nell'abitazione, che si è frapposto tra i due ed è riuscito a bloccare l'aggressore, già con un accendino in mano, fino all'arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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