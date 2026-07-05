Durante una lite domestica a Ivrea, un uomo di 47 anni ha versato gasolio sulla compagna e ha tentato di incendiarla. L’intervento di un amico ha evitato che si verificasse un femminicidio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta nella notte e il sospetto è di nazionalità moldava. La donna è stata salvata in tempo e non ha riportato ferite gravi.

Una violenta lite domestica stava per trasformarsi in un femminicidio. È accaduto nella notte a Ivrea, in provincia di Torino, dove un uomo di 47 anni, di nazionalità moldava, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di dare fuoco alla compagna. A evitare la tragedia è stato il coraggio di un amico della coppia, presente nell’abitazione, che è riuscito a bloccare l’aggressore pochi istanti prima che potesse incendiare la donna. Il tentativo di incendiare la compagna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 47enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe perso il controllo al culmine di una lite con la compagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco: salvata dall’intervento di un amico

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