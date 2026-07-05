Ivrea cosparge di gasolio la compagna e tenta di darle fuoco | un amico lo ferma mentre ha l’accendino in mano

Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna cospargendola di gasolio e tenendo in mano un accendino. Un amico della coppia, presente in casa, è intervenuto e lo ha fermato prima che potesse accendere. La donna non ha riportato ferite gravi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Provvidenziale l’intervento di un amico della coppia che in quel momento era con loro in casa. L’uomo in carcere per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ORRORE A IVREA: COSPARGE LA COMPAGNA DI GASOLIO E TENTA DI DARLE FUOCO. SALVATA DA UN AMICO

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Temi più discussi: Mi tradisci, ti brucio viva: cosparge la compagna di gasolio durante una lite. Salvata all’ultimo; Ivrea, cosparge la compagna di gasolio per darle fuoco: arrestato 47enne; Cosparge di gasolio la compagna e tenta di darle fuoco; Ivrea, cosparge di gasolio la compagna e tenta di darle fuoco: un amico evita la tragedia. Arrestato 47enne.

Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco con un accendino a Ivrea: arrestato per tentato omicidio. La donna è stata salvata da un amico. ? rainews.it/tgr/piemonte x.com

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