Ivrea cosparge di gasolio la compagna e tenta di darle fuoco | un amico lo ferma mentre ha l’accendino in mano

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna cospargendola di gasolio e tenendo in mano un accendino. Un amico della coppia, presente in casa, è intervenuto e lo ha fermato prima che potesse accendere. La donna non ha riportato ferite gravi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

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Provvidenziale l’intervento di un amico della coppia che in quel momento era con loro in casa. L’uomo in carcere per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ORRORE A IVREA: COSPARGE LA COMPAGNA DI GASOLIO E TENTA DI DARLE FUOCO. SALVATA DA UN AMICO

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